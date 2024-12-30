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Понедельник, 30 декабря 2024, 12:02 мск

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Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники начали использовать новую версию банковского трояна «NGate» с целью кражи денег у россиян. Вредоносная программа ворует данные банковской карты через NFC (технология передачи данных для совершения бесконтактных платежей). Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники звонят потенциальной жертве и сообщают о возможности получить различные социальные выплаты или другую финансовую выгоду. Для этого ей предлагают пройти по присланной ссылке и скачать вредоносный APK-файл с «NGate», замаскированный под приложение портала Госуслуг, Банка России или одного из популярных банков, пояснили в полиции.

После запуска приложения пользователю, якобы для верификации себя в качестве клиента, предлагается приложить платежную карту к задней стороне смартфона, ввести свой PIN-код и подождать распознавания карты. В это время происходит считывание данных и передача информации мошенникам. «Пока жертва удерживает карту возле своего смартфона, злоумышленники уже находятся у банкомата и запрашивают выдачу наличных», – предупредили правоохранители.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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