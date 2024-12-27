Россиян предупредили о популярных «новогодних» схемах обмана

ВТБ предупредил о четырех распространенных схемах обмана россиян, используемых мошенниками накануне новогодних каникул.

Одна из популярных схем связана с ложными уведомлениями о выплатах – новогодних бонусах или социальных выплат. Мошенники предлагают установить «официальное приложение», с помощью которого они получают доступ к телефону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Вторая распространенная схема – фальшивые распродажи и скидки. Злоумышленники создают поддельные сайты и приложения, где публикуются заманчивые предложения от имени разных компании. После перехода на эти ресурсы жертва мошенников скачивает вредоносное программное обеспечение, собирающее данные карт, учетных записей и пароли.

Еще одна схема обмана – поздравительные ссылки, через которые мошенники рассылают «новогодние открытки» или «видео» в мессенджерах. Открытие таких ссылок активирует шпионские программы, дающие доступ к данным смартфона.

Четвертая популярная схема – новогодние приложения с вредоносным ПО, где пользователям предлагают установить «праздничные обои» или «новогодние чек-листы». Такие приложения позволяют злоумышленникам получить доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и другим данным с телефона.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты рекомендуют устанавливать приложения только из официальных магазинов приложений и не переходить по подозрительным ссылкам из смс-сообщений и мессенджеров. Кроме того, россиян предостерегают от скачивания и установки программ, которые запрашивают доступ к камере, микрофону, файлам и другим функциям без явной необходимости. Также эксперты обращают внимание на важность использования антивирусного ПО и его обновления.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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