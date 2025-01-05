В Госдуме хотят разрешить тратить маткапитал на учебу родителей

Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который позволяет тратить средства маткапитала на образование родителей. Об этом говорится в письме зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, адресованном вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, передает ТАСС.

Проект закона предполагает возможность использования средств материнского капитала «в полном объеме либо по частям на получение образования [родителей] в организациях на территории РФ, имеющих право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность», – сказано в письме Колунова.

Мера затронет женщин, родивших или усыновивших второго, третьего или последующего ребенка, мужчин-единственных усыновителей первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, а также женщин, родивших первого ребенка после 1 января 2020 года. Кроме того, инициатива распространяется на мужчин, воспитывающих первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, если их мать скончалась и не имела российского гражданства.

По мнению Колунова, принятие законопроекта «позволит семьям увеличить свои доходы и тем самым повысить уровень благосостояния своих детей», а также поможет улучшить демографической обстановки в стране.

Кроме того, указывает парламентарий, данная инициатива будет способствовать развитию экономического потенциала России, поскольку позволит частично решить проблему острого дефицита профессиональных кадров в системообразующих отраслях экономики.

Ранее, в декабре Минтруд РФ выступил против депутатского предложения разрешить использование материнского капитала на образование молодых родителей, поскольку это может ущемить права детей на получение образования и жилья.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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