Российские вузы перейдут на новую схему обучения в сентябре 2026 года

Российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, сообщает РИА Новости.

«Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 г.», – рассказали в агентству в Минобрнауки, добавив, что к этому сроку будут подготовлены и утверждены соответствующие правовые акты.

При этом студенты, обучающиеся по уже действующим образовательным программам, смогут завершить освоение тех программ, на которые они поступали.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков говорил в конце декабря 2024 года на совещании с ректорами российских вузов, что 2025 год будет посвящен переходу на новую модель высшего образования. В российских университетах, по его словам, ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры.

В 2024 г. президент России Владимир Путин подписал указы о стратегии научно-технологического развития России и национальных целях развития страны. На реализацию госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» в 2025 г. из федерального бюджета будет направлено более 1,4 трлн руб., что на 7% больше, чем в 2024 году.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube