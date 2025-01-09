Весна начнется в России раньше обычного

В России ожидается ранняя весна. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина «Российской газете».

По словам синоптика, март ожидается теплее обычного на северо-западе страны – в Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Мурманской областях.

Погода в марте в Восточной Сибири и на юге Западной Сибири – от Новосибирска до предгорьев Алтая, в Забайкалье также ожидается заметно мягче обычного.

Волны тепла в первом весеннем месяце возможны в Амурской области, Приморском крае и на западе Чукотки. При этом холодная погода прогнозируется на юго-востоке Чукотки и на Камчатке.

Март в Москве будет соответствовать климатической норме. По ночам еще возможны морозы – до минус 7 градусов. Днем воздух будет прогреваться от нуля до плюс 5 градусов.

Паршина напомнила, что климатическая весна приходит в московский регион 20-21 марта – когда среднесуточная температура приближается к нулевой отметке и дальше идет на повышение.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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