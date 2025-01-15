В России весной планируют рассмотреть возможность запрета вейпов

В России весной могут рассмотреть в Госдуме предложение о запрете продажи вейпов и жидкостей для них. В план работы этот пункт планируется включить в марте, говорится в проекте решения профильного комитета Госдумы по охране здоровья (документ есть в распоряжении ТАСС).

Ранее законопроект внесли в Госдуму представители фракции КПРФ. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет. Изменения предлагается внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

«Предложить Совету Госдумы включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы в период весенней сессии 2025 года (март)", – говорится в документе.

Согласно законопроекту, предлагается запретить оптовую и розничную торговлю «никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления». «Устройства для потребления никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей представляют значительную угрозу для здоровья, вызывая развитие зависимости, серьезные респираторные заболевания, повышается риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, молодые люди – потребители «вейпов» склонны далее к переходу на традиционный вариант табакокурения со всеми его негативными последствиями для здоровья. Установление полного запрета на продажу подобной продукции в сложившихся условиях рассматривается как необходимая мера для улучшения общественного здоровья. Подобная практика существует во многих развитых странах мира», – отмечают авторы законопроекта, которых цитирует ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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