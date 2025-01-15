В Сети обнаружили «университеты» для подготовки мошенников с экзаменами и трудоустройством

В Сети обнаружили курсы для подготовки мошенников. Людей для обучения отбирают на конкурсной основе, по окончании они сдают экзамены, а затем могут получить предложение о работе в преступных группировках.

Работу такого «университета» для мошенников вскрыли специалисты «Сбера». Площадка работала онлайн и набирала «студентов» в даркнете, причем не всех подряд, а на конкурсной основе. Для слушателей были разработаны курсы, по окончании которых они сдавали экзамены. Обучение длилось семь недель – по оценкам аналитиков, его завершили 10 тысяч человек, еще 20 тысяч не прошли отбор.

Это указывает на то, что сфера мошенничества уже стала сектором теневой экономики с большим числом специализаций, рассказал РИА «Новости» зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Деятельность мошеннических «университетов» организована в закрытых чатах и форумах, куда невозможно попасть без прямого приглашения. Обучение строится на практических упражнениях, демонстрирующих методы взлома, социальной инженерии и обхода систем безопасности. Возможно, используются виртуальные лаборатории для отработки навыков без риска преследования, пишут «Известия».

Специалисты предполагают, что трудоустройство по итогам обучения происходит через те же скрытые каналы, что и набор студентов. Выпускникам могут предложить работу в уже существующих преступных группах, специализирующихся на определенных видах мошенничества.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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