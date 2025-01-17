На «Госуслугах» появится новый способ защиты аккаунта

Для дополнительной защиты личного кабинета на портале «Госуслуги» вскоре можно будет использовать упрощенную биометрию. Новый сервис появится в ближайший месяц. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Сейчас в качестве дополнительного способа защиты аккаунта на «Госуслугах» можно использовать на выбор смс-код, уникальный одноразовый пароль из специального приложения либо «стандартную» и «подтвержденную» биометрию.

Как отметили в аппарате Григоренко, упрощенная биометрия позволит расширить доступ пользователей к инструментам защиты, передает РИА «Новости».

Для использования упрощенной биометрии не нужны загранпаспорт или личный визит в банк. Достаточно сделать фото пользователя в защищенном приложении «Госуслуги биометрия» и активировать функцию в качестве второго фактора защиты в личном кабинете на портале.

Биометрия хранится в Единой биометрической системе (ЕБС) в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных. В личном кабинете на «Госуслугах» можно в любой момент проверить срок действия биометрии или удалить свои данные из ЕБС.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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