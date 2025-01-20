Рособрнадзор лишил лицензии институт и выдал предостережение пяти вузам

Рособрнадзор лишил лицензии на образовательную деятельность Якутский гуманитарный институт, а также выдал предостережения о необходимости соблюдения обязательных требований еще пяти вузам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ЯГИ с сентября 2024 года находится в процессе ликвидации. Лицензия на осуществление образовательной деятельности была получена 10 января 2017 года.

Еще пять вузов получили предостережения Рособрнадзора о необходимости соблюдения обязательных требований. Речь идет о Санкт-Петербургском национальном исследовательском академическом университет имени Ж.И. Алферова Российской академии наук, научно-исследовательском медицинском институте «Астра-Сфера» в Нальчике, медицинском университете МГИМО-МЕД в Московской области и медуниверситете «Реавиз» в Самаре, а также о Северо-Кавказском институте дружбы народов в Махачкале.

Москва, Зоя Осколкова

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