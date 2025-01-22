Названы самые популярные схемы мошенников для обмана детей

ВТБ перечислил три самые распространенные мошеннические схемы, используемые для обмана детей. Как отметили в пресс-службе банка, чтобы запугать детей или обманом заставить их передать доступ к финансам родителей, злоумышленники используют методы социальной инженерии. В последние месяцы подобных случаев стало больше, предупреждает финансовая организация.

Одна из наиболее популярных схем: мошенники звонят ребенку, представляясь полицейскими, сотрудниками службы безопасности, и сообщают о «чрезвычайной ситуации», сообщает РИА «Новости». К примеру, утверждают, что родителям грозит опасность и нужно срочно перевести деньги.

Другая распространенная схема аферистов – обман через игры. Злоумышленники создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для получения якобы «приза». Также детям могут предложить приобрести игровую валюту.

Третья мошенническая схема заключается в удаленном управлении устройствами. Аферисты под предлогом защиты или помощи просят ребенка установить программы удаленного доступа, которые позволяют получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями.

Чтобы защитить детей от подобных схем обмана, родителям советуют объяснить ребенку, что нельзя выполнять требования незнакомцев и передавать посторонним людям данные банковской карты. Кроме того, банк рекомендует настроить ограничение доступа на мобильных устройствах ребенка. Также следует рассказать детям, что в случае угрозы со стороны незнакомых людей им нужно обязательно обратиться к родителям или другим близким людям.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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