Украинские мошенники скупают аккаунты российских школьников в соцсетях

Украинские мошенники покупают аккаунты в соцсетях у российских школьников, а затем используют их для призывов к совершению диверсий и рассылки сообщений о минировании. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Новые правила от российских операторов об обязательной верификации владельцев сим-карт осложнили жизнь злоумышленникам. Теперь им приходится покупать активированные аккаунты в соцсетях. По данным канала, мошенники предлагают 7-10 долларов за каждый аккаунт. Чаще всего на такие предложения соглашаются школьники.

О схеме стало известно после того, как злоумышленники от имени 17-летнего подростка начали распространять запрещенные лозунги в сообществе в Приморском крае. Правоохранители установили личность юноши и выяснили детали.

Отмечается, что подобная беспечность грозит уголовным наказанием по статьям 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» и 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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