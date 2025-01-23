В России хотят запретить съемку объектов ПВО

В России предложили ввести запрет на фото- и видеосъемку объектов противовоздушной обороны. С соответствующей инициативой выступила правительственная комиссия по профилактике правонарушений. В настоящее время нет данных о том, какое наказание грозит нарушителям.

Комиссия поручила Министерству обороны проработать вопрос ответственности за фото- и видеосъемку объектов ПВО (их размещение, работу), пишут «Известия». «Рекомендовать Минобороны России с участием заинтересованных органов государственной власти проработать вопрос установления в законодательстве РФ запрета на фото- и видеосъемку средств противовоздушной̆ обороны, иной военной инфраструктуры и административной̆ ответственности за его нарушение», – говорится в документе.

Инициативу готовы поддержать в комитетах Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также по информационной политике, информационным технологиям и связи. По мнению депутатов, публикация в Сети фото- и видеоматериалов с мест отражения атаки беспилотников способствует раскрытию их временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Минобороны. Такие материалы облегчают задачу врагу по вычислению траектории и корректировке ударов.

Какие конкретно меры будут применять в отношении нарушителей, в документе не указано. Проинформировать комиссии о проведенной работе по этому поручению необходимо до 1 июля 2025 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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