Каждый шестой россиянин становился жертвой телефонного мошенничества

Каждый шестой житель России (17%) когда-либо терял деньги или имущество от действий телефонных мошенников. Об этом свидетельствуют итоги опроса сервиса SuperJob.

Результаты исследования показывают, что каждому восьмому россиянину (12%) приходилось один раз становиться жертвой телефонных аферистов. Еще 5% опрошенных признались, что они несколько раз попадались на уловки мошенников и лишались денег или имущества. Чаще всего жертвами мошеннических схем становились граждане старше 45 лет и респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц – по 13% соответственно.

Вместе с тем подавляющее большинство россиян (83%), как указывают авторы опроса, не попадались на уловки телефонных мошенников.

При этом 15% россиян признались, что звонки от аферистов поступают им ежедневно, почти каждому четвертому (23%) звонят несколько раз в неделю, столько же россиян принимают подозрительные звонки несколько раз в месяц. Почти каждому восьмому (13%) звонки от мошенников поступают несколько раз в год, 2% респондентов – один раз в несколько лет. Только каждый седьмой опрошенный уверяет, что ни разу не сталкивался с подозрительными звонками.

Участники опроса отмечали, что звонящие с подозрительных номеров чаще всего представляются сотрудниками операторов связи, банков, полиции, ФСБ, прокуратуры, Госуслуг, Почты России, Горгаза и других сервисов.

Опрос проводился 18-21 января 2025 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 374 населенных пунктах во всех федеральных округах.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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