Россельхознадзор подтвердил запрет на ввоз колбасы и сыра из ЕС в личных целях

Запрет на импорт в Россию животноводческой продукции из ЕС касается ввоза этой продукции гражданами в личных целях. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

«Запрет касается также колбас, ветчины, хамона, сыров и прочей продукции животноводства, даже если продукция ввезена через третьи страны. Запрет также касается частного некоммерческого ввоза гражданами в личных целях», – говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Ранее туристические порталы сообщили, что у прибывающих из стран Евросоюза граждан изымают колбасы, ветчину, хамон, сыры и прочую продукцию животноводства из-за распоряжения Россельхознадзора о временном запрете ввоза из-за вспышки ящура в Германии.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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