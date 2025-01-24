В России каждая третья семья считает серьезной проблему детского шопоголизма

Около трети российских семей с детьми отмечают проблему шопоголизма у подрастающего поколения. Об этом свидетельствуют результаты исследования A2:Research, на которые ссылаются «Известия».

В 68,4% семей дети сделали первый онлайн-заказ в возрасте от семи до 12 лет, 31,6% – от 13 до 15 лет. Две трети (62,2%) родителей считают, что дети необдуманно тратят деньги. Из них 28,8% уточнили, что спонтанной была как минимум половина таких покупок. 27,6% опрошенных называют спонтанной треть покупок детей, а 5,7% –– каждый заказ.

Свыше трети (36%) опрошенных семей отметили, что дети совершают заказы ежемесячно. 20% респондентов сообщили, что их ребенок заказывает товары в интернете раз в неделю или чаще, 44% – один раз в пару месяцев и реже.

Дети чаще всего приобретают в интернете товары для хобби и творчества (45,2%), цифровые товары – игры, онлайн-подписки и сертификаты (38,3%), а также одежду и обувь (29,5%), игрушки (24,8%).

Подавляющее большинство (95,7%) родителей жестко контролируют, на что их дети тратят деньги, а именно, отслеживают транзакции в интернет-банке, запрещают покупку некоторых товаров, а также устанавливают лимиты на сумму или число онлайн-покупок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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