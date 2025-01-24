Медведев: 450 тысяч человек подписали контракт с Минобороны в 2024 году

В 2024 году контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании комиссии СБ РФ по комплектованию ВС РФ контрактниками.

«Кроме того, более 40 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», – добавил он.

По словам Медведева, ежедневно в среднем поступали на военную службу по контракту более 1 тыс. человек.

Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что задача по набору контрактников в 2024 году, которую поставил президент РФ Владимир Путин, исполнена. Он призвал сохранить такие же темпы набора военнослужащих в 2025 году.

Ранее Медведев заявлял о том, что заключение контракта является единственной формой привлечения россиян для участия в СВО.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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