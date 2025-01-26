Госдума в феврале рассмотрит отмену дополнительных предметов для сдачи ОГЭ

Госдума рассмотрит в феврале в приоритетном порядке законопроект об изменении правил итоговой аттестации в девятых классах. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем тг-канале.

Документ предполагает отмену сдачу экзамена по двум дополнительным предметам, если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже. В этом случае девятикласснику придется сдавать экзамены только по русскому языку и математике.

Пилотный проект, отметил Володин, коснется пяти регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, Северной Осетии. В дальнейшем нововведение могут распространить на всю страну, если оно «покажет свою эффективность», – отметил спикер Госдумы.

Также Володин предложил обсудить необходимость учета среднего балла по школьному аттестату при поступлении в вуз. По его мнению, ученики, добросовестно изучающие всю школьную программу, а не только обязательные и дополнительные предметы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, должны поощряться.

В связи с этим политик поинтересовался у подписчиков телеграм-канала: «Правильно было бы при поступлении в вуз учитывать средний балл по аттестату, чтобы те, кто хорошо учится, расширяет свой кругозор и стремится к знаниям по всем предметам, получали дополнительные баллы?".

Напомним, законопроект об изменениях в сдаче ОГЭ был внесен в Госдуму 17 января. Его авторами стала группа депутатов, представляющих все пять думских фракций.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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