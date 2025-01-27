Январь 2025 года станет в Москве самым теплым в истории

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что январь 2025 года в Москве с вероятностью, превышающей 99%, станет самым теплым в истории.

Метеоролог отметил, что впервые среднемесячная температура этого месяца станет положительной, передает ТАСС. По его словам, ранее рекорд принадлежал январю 2020 года, когда показатель составил 0 градусов.

Вильфанд также сообщил, что конец января в российской столице будет рекордно теплым, снег полностью сойдет в ближайшее время. Ночные температуры могут опускаться до 0 градусов, а днем ожидаются положительные значения, уточнил он. По словам синоптика, с понедельника по четверг дневная температура в Москве составит плюс 4-6 градусов, в пятницу днем также прогнозируется плюс 2-5 градусов. Таким образом, средняя суточная температура в Москве будет превышать средний показатель за пятидневный период на 10-11 градусов, отметил Вильфанд.

Как пояснил специалист, аномально теплую погоду в столичный регион принесли воздушные массы, перемещающиеся с юга Атлантики и Африки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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