В Госдуме назвали глупостью идею запретить подросткам учиться в госвузах за критику СВО

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сочла «полной глупостью» предложение запретить подросткам поступать в государственные вузы и техникумы за критику специальной военной операции и преступления в отношения военнослужащих. Ранее сегодня такую идею озвучил губернатор Белгородской области Владислав Гладков.

Как отметила Останина, белгородский губернатор должен был сначала «спросить» с учителей и родителей этих подростков.

«Я встану на защиту подростков, которым, к сожалению, взрослые не смогли внятно разъяснить, в какой стране мы живем, какие ценности отстаиваем, поэтому спрашивать будем у самого губернатора сначала. Ни в коем случае нельзя лишать детей бесплатного образования! <…> Кто их учить будет – Трамп или Зеленский?» – такое мнение высказала Останина в комментарии RTVI.

Парламентарий назвала идею о лишении подростков возможности продолжить образование в госвузах «глупостью полной». Останина заявила, что уполномоченный по правам ребенка первым должен «встать на защиту детей».

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства в понедельник предложил обсудить вопрос о запрете получать образование в государственных техникумах и вузах подросткам, выступающим против СВО и совершившим преступления в отношении военных.

«Мы же должны защищать детей, мы должны защищать конституционный строй, мы должны защищать с вами регион и страну. Поэтому если ребенок совершает, например, противоправные действия в отношении военнослужащих, в отношении оценки действий государства в рамках специальной военной операции, мое предложение – рассмотреть вопрос <…> о недопущении его в будущем, например, получать образование в техникумах и в вузах государственных», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Губернатор считает, что такая мера нужна для повышения ответственности подростков и предотвращения подобных преступлений в будущем. Гладков подчеркнул, что окончательные решения еще не приняты, отметив, что обсуждение будет продолжено с участием руководства школ, представителей прокуратуры, МВД, родительских комитетов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube