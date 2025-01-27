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Понедельник, 27 января 2025, 20:19 мск

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В Госдуме анонсировали более активное применение электронных повесток в военкоматы

Использование электронных повесток в военкоматы в весенний призыв будут расширено. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, «говорить о смешанном варианте», когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, нельзя, передает «Интерфакс».

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в России. Согласно этому документу, создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса.

Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронным через портал «Госуслуги».

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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