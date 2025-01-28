У каждого пятого проверенного продукта выявили нарушения маркировки

В России каждый пятый продукт продается с нарушениями маркировки. Об этом свидетельствуют результаты проверок Роспотребнадзора, проведенные в 2024 году.

В общей сложности за год было проверено около 1,2 млн единиц продукции. 21,3% товаров находились на реализации в розничных точках с нарушениями требований, сообщило ведомство.

Результативность проверок в 2024 году составила 89,2%, при этом 90 проверок из 100 заканчивались выявлением нарушений, отметили в Роспотребнадзоре.

В 2025 году результативность контрольно-надзорных мероприятий возросла на 5%. Нарушения не были выявлены только в рамках одного из 27 мероприятий, основанных на индикаторах риска.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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