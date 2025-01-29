Гидрометцентр оценил вероятность майских заморозков в Центральной России в 20-40%

В Гидрометцентре оценивают вероятность в 2025 году возвратных майских заморозков, которые в прошлом году сильно ударили по сельскому хозяйству, в регионах Центральной России в 20-40%.

«В центре Европейской России вероятность заморозков от 20% до 40% существует, особенно в первой декаде мая. В апреле же заморозки не редкость», – сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на Всероссийском агрономическом совещании в среду, передает «Интерфакс». Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав данные по заморозкам за последние 15 лет.

На юге России вероятность заморозков близка к нулевой отметке, отметил Вильфанд. «Но в Ростовской области, Центральном Черноземье все-таки в начале мая были заморозки существенные», – напомнил он.

В 2024 году майские заморозки вернулись позже традиционных сроков и были аномально морозными для них. Ситуацию усугубил выпавший снег. В результате посевы сельхозкультур погибли почти на 1 млн га, и потребовался их пересев. Кроме того, были повреждены цветущие сады, что привело к снижению урожая яблок.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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