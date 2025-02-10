Число браков в Китае в прошлом году упало до рекордного минимума

Число новых браков, зарегистрированных в Китае, в прошлом году упало до рекордно низкого уровня, несмотря на масштабные усилия правительства по поощрению молодых людей вступать в брак и рожать детей, чтобы остановить демографический спад во второй по величине экономике мира.

Около 6,1 млн пар зарегистрировали свои браки в 2024 году, что на 20,5% меньше, чем в предыдущем году, согласно данным, опубликованным в субботу Министерством гражданских дел Китая. Это рекордно низкий показатель с тех пор, как министерство начало публиковать статистику в 1986 году, сообщает CNN.

Резкое падение числа браков и рождаемости представляет собой серьезную проблему для Пекина, поскольку ему приходится бороться с давлением сокращения рабочей силы и быстрого старения населения на замедляющуюся экономику страны.

Резкое падение числа браков в 2024 году возобновило десятилетний спад с 2013 года после кратковременного восстановления в 2023 году после отмены жестких ограничений, введенных из-за COVID.

В прошлом году этот показатель составил менее половины от 13 миллионов браков, зарегистрированных на пике в 2013 году.

Данные, опубликованные в субботу, также показали небольшой рост числа разводов. В прошлом году почти 2,6 миллиона пар зарегистрировали развод, что на 28 000 больше, чем в 2023 году.

С 2021 года в Китае действует обязательный 30-дневный «период остывания» для людей, подающих на развод, несмотря на критику, что это может затруднить для женщин выход из распавшихся или даже насильственных браков.

Китайские чиновники видят прямую связь между меньшим количеством браков и падением рождаемости в стране, где социальные нормы и государственное регулирование затрудняют возможность иметь детей для пар, не состоящих в браке.

Чтобы обратить вспять спад, китайские власти приняли ряд мер – от финансовых стимулов до пропагандистских кампаний, – призванных подтолкнуть молодых людей к вступлению в брак и рождению детей.

Чиновники организовывали мероприятия по знакомству вслепую, массовые свадьбы и пытались положить конец традиции крупных выплат «калыма» женихом семье его будущей жены, из-за которой брак стал невозможным для многих бедных мужчин в сельской местности.

Некоторые местные органы власти даже выдают молодым парам денежные поощрения для заключения брака.

С 2022 года Ассоциация планирования семьи Китая запустила программы по созданию «культуры брака и деторождения новой эры», привлекая десятки городов к пропаганде «социальной ценности деторождения» и поощряя молодых людей вступать в брак и рожать в «подходящем возрасте».

По словам китайских чиновников и социологов, снижение как количества браков, так и рождаемости отчасти объясняется десятилетиями политики, направленной на ограничение роста населения Китая, что привело к сокращению числа молодых людей брачного возраста.

В 2015 году Китай объявил об отмене длившейся десятилетия политики «одна семья – один ребенок», разрешив парам иметь двух детей, а затем увеличив это число до трех в 2021 году, однако исправить демографию это не помогло.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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