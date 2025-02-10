Мавзолей Ленина закрывается для посетителей

В Москве ограничивается доступ в Мавзолей Ленина. Доступ к нему и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт с 18 февраля по 14 апреля из-за проведения профилактических работ. Об этом сообщает отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

«В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», – говорится в релизе.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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