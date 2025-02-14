Психолог рассказала, как приучить подростка к правильному питанию

Полезные привычки в питании начинаются с семьи. Психолог и кандидат социологических наук Анетта Орлова в шоу «ОК на связи!» в «Одноклассниках» рассказала, как отучить подростка от конфет и чипсов и привить ему здоровый образ жизни.

По словам психолога, многие считают еду главным врагом из-за развития культа внешности. Людям хочется быть стройными и привлекательными, поэтому они зацикливаются на диетах. Это может привести к расстройству пищевого поведения.

«РПП – это когда человек полностью сконцентрирован на еде. Он страдает перееданиями, начинает есть и не может остановиться. У него постоянные колебания веса. У него портится настроение, потому что он недоволен, как он выглядит. Вечно отягощен мыслью, сколько он весит и так далее. И второй вариант – это когда человек худеет и начинает ограничивать количество продуктов, которые он употребляет. Анорексия», – отметила Анетта Орлова.

Дети перенимают пищевые привычки от родителей. Поэтому в семье нужно постепенно убирать из рациона «вредные» продукты. «Здесь надо совместно с подростком, незаметно для него, формировать новые привычки. Например, говорить: давай есть сладкое только два раза в неделю, а остальное время вести более здоровый образ жизни. Давай вместе куда-то ходить. То есть надо действовать через присоединение, и ни в коем случае не формируя комплекс у ребенка, что с ним что-то не так», – советует психолог.

Если у подростка получается похудеть, нужно похвалить его, но не фиксировать это чрезмерно. Иначе можно легко перейти в другую крайность. «В подростковом возрасте дети очень чувствительны. Это сложный период, поэтому мы все время ходим по грани. Родители могут оказать большую поддержку ребенку, если в сложные моменты будут вместе с ним», – заключила эксперт.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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