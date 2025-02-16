Минздрав намерен актуализировать процедуру освидетельствования на алкогольное и наркотическое опьянение водителей

Минздрав России разработал проект приказа об актуализации порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При этом речь идет не только об алкогольном опьянении, но и о наркотическом и токсическом, уточняет РИА Новости.

В документе описываются особенности проведения процедуры медосвидетельствования на состояние опьянения, а также вынесения заключения при оказании экстренной медицинской помощи, к примеру, гражданам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Помимо этого, в министерстве предложили изменить перечень основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на которые проводятся исследования – с учетом изменившийся структуры потребления наркотиков в стране.

Также в документе уточняются вопросы получения добровольного согласия на медосвидетельствование и основания вынесения заключения об отказе его проводить.

Напомним, в конце 2024 года Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который подразумевает ужесточение штрафов за вождение в нетрезвом виде.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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