В Горловке бороться с дронами ВСУ будут мобильные спецгруппы

В Горловке для уничтожения украинских беспилотников создали специальные мобильные группы из сотрудников региональных Министерства внутренних дел и Управления ФСБ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, соответствующее решение было принято из-за регулярных атак ВСУ с помощью беспилотников на мирных жителей города.
Как отметил Пушилин, уже вечером 15 февраля представители одной из групп выявили два БПЛА противника, направлявшихся в густонаселенные районы Горловки.
«Правоохранители с использованием специального вооружения уничтожили обнаруженные квадрокоптеры и тем самым предотвратили гибель мирных граждан и повреждение городской инфраструктуры», – написал глава ДНР в своем тг-канале.
Кроме того, он отметил, что руководством МВД по ДНР будет решаться вопрос о поощрении сотрудников, отличившихся при уничтожении вражеских БПЛА.
Руководством МВД по Донецкой Народной Республике будет решаться вопрос о поощрении стражей правопорядка, отличившихся при уничтожении беспилотников противника.
Донецк, Наталья Петрова
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