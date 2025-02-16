В Горловке бороться с дронами ВСУ будут мобильные спецгруппы

В Горловке для уничтожения украинских беспилотников создали специальные мобильные группы из сотрудников региональных Министерства внутренних дел и Управления ФСБ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, соответствующее решение было принято из-за регулярных атак ВСУ с помощью беспилотников на мирных жителей города.

Как отметил Пушилин, уже вечером 15 февраля представители одной из групп выявили два БПЛА противника, направлявшихся в густонаселенные районы Горловки.

«Правоохранители с использованием специального вооружения уничтожили обнаруженные квадрокоптеры и тем самым предотвратили гибель мирных граждан и повреждение городской инфраструктуры», – написал глава ДНР в своем тг-канале.

Кроме того, он отметил, что руководством МВД по ДНР будет решаться вопрос о поощрении сотрудников, отличившихся при уничтожении вражеских БПЛА.

Руководством МВД по Донецкой Народной Республике будет решаться вопрос о поощрении стражей правопорядка, отличившихся при уничтожении беспилотников противника.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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