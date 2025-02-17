Две трети россиян сталкивались с попытками взлома их аккаунтов в сети

Социальная сеть «Одноклассники» и сервис Работа.ру выяснили, как часто жители России сталкиваются с мошенниками в интернете. В опросе приняли участие более 3500 респондентов из всех регионов страны.

В исследовании 66% россиян рассказали, что в 2024 году сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты на различных сайтах. Больше всего атак приходилось на социальные сети (62%). На втором месте – банковские приложения, на третьем – мессенджеры. Также злоумышленники часто пытаются украсть данные с личной и рабочей почты.

Большинство респондентов (63%) смогли сразу распознать обман и предотвратить взлом своего аккаунта. По данным ОК, доля пользователей соцсети, которые столкнулись со спамом или взаимодействовали с профилем злоумышленника, в прошлом году снизилась на 42% в сравнении с 2023 годом.

Почти половина респондентов, которые сталкивались с кибермошенниками, признались, что не использовали двухфакторную аутентификацию. Еще 23% перешли по фишинговой ссылке и подверглись угрозе взлома.

Отвечая на вопрос «Какие действия пользователи предпринимают, чтобы защитить свои данные», респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Так, 78% не переходят по ссылкам, которые кажутся им странными, и никому не сообщают свои коды, а 43% используют сложные пароли. 42% опрошенных совершают покупки только на проверенных интернет-сайтах, 14% – часто меняют пароли во всех своих аккаунтах, а 10% участников исследования пользуются специальным менеджером паролей.

Эксперты по информационной безопасности в ОК отмечают, что взломы аккаунтов в социальных сетях чаще всего происходят из-за использования одинаковых логинов и паролей на разных платформах. Злоумышленники, получив данные с одного взломанного ресурса, могут открыть доступ и к другим учетным записям. Значительную роль играют фишинговые атаки, когда мошенники создают поддельные сайты или отправляют ложные сообщения от имени доверенных организаций, чтобы обманом завладеть личными данными пользователей. Кроме того, многие пользователи ставят слабые и легко угадываемые пароли, которые делают аккаунты уязвимыми для атак.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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