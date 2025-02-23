Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой

Научный руководитель Росгидромета Роман Видьфанд призывает не торопится расставаться с зимой. По его словам, понижение температуры до минус 10-13 градусов еще возможно в марте на европейской территории России.

«Март – это зимний месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до минус десяти будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление», – сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, снег в европейской части России сойдет раньше времени, напоминает РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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