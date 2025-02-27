В «Одноклассниках» появилась умная лента «Обсуждений»

В социальной сети «Одноклассники» перезапустили раздел «Обсуждения». Теперь в нем появилась новая вкладка «Популярные», куда попадают самые обсуждаемые на текущий момент посты и индивидуальная подборка публикаций для пользователя.

ML-модели ОК анализируют предпочтения пользователя и рекомендуют ему наиболее подходящие темы для обсуждения. Человек может перейти к посту и прокомментировать его, выразить эмоцию или репостнуть к себе на страницу. Вкладка «Популярные» включает актуальные посты с наибольшим количеством комментариев за несколько дней. Также в нее вошел виджет «Горячая тема», которая будет состоять из самых обсуждаемых дискуссий за день. Таким образом пользователи могут быть в курсе наиболее популярных новостей, которые просматривают и обсуждают миллионы людей в ОК, рассказали в пресс-службе соцсети.

«Раздел «Обсуждения» ежедневно посещает около 2,5 миллиона человек. Мы внесли в него ряд обновлений, чтобы нашим пользователям было удобнее узнавать об актуальных новостях, обсуждать популярный контент и делиться мнением о тех или иных событиях», – отметил Александр Москвичев, директор по продукту ОК. Обновленный раздел уже доступен для всех пользователей «Одноклассников».

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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