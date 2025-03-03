«Одноклассники» выпустили к 8 Марта шоу о здоровом преображении

В социальной сети «Одноклассники» вышло мейковер-шоу «Самая-самая», приуроченное к Международному женскому дню. Его героиней стала обычная жительница Москвы, сотрудница столичного метрополитена. С помощью экспертов гостья переживет настоящую трансформацию – как внешнюю, так и внутреннюю. Помогать ей в этом будет ведущая шоу, блогер и стилист Екатерина Гершуни.

Героиня шоу узнает, как быстро восстанавливать силы, хорошо себя чувствовать и отлично выглядеть. Эксперты дали несколько советов, как внедрить в свою жизнь новые полезные привычки и процедуры. Врач и психолог поделились рекомендациями о здоровом образе жизни и заботе о себе. Нутрициолог рассказала о правильном рационе питания, косметолог – как ухаживать за кожей лица и тела, а визажист раскрыла секреты легкого и быстрого макияжа. Специалист оздоровительных практик подсказала героине упражнения, которые помогут держать себя в тонусе и балансе, а стилист научила подбирать образы так, чтобы было одновременно и красиво, и удобно.

Шоу «Самая-самая» о здоровом преображении доступно к просмотру в группе «Хобби-шоу» в ОК.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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