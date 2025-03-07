«Одноклассники» расскажут все о здоровом долголетии

Социальная сеть «Одноклассники» и проект «Московское долголетие» запускают серию совместных материалов о полезных хобби для старшего поколения. Программа «7 шагов к долголетию» стартует 10 марта в одноименной группе.

В течение двух недель пользователи ОК узнают о новых увлечениях и полезных привычках, которые помогают сохранять бодрость, активность и ментальное здоровье в любом возрасте. Публикации будут представлены в формате статей, карточек и видеоуроков от профессиональных преподавателей. Также пользователи смогут вдохновиться историями других участников проекта, которые уже нашли себе новые интересные хобби.

Та, эксперты «Московского долголетия» расскажут, как танцы помогают замедлить старение и продлить молодость. Поделятся секретами северной ходьбы и подскажут, как освоить ее технику. Объяснят, как правильно заниматься гимнастикой для поддержания подвижности и общего тонуса организма. Специалисты по питанию расскажут, какие продукты помогают дольше оставаться активными и энергичными. Кроме того, эксперты поделятся доступными способами изучения иностранных языков. А также дадут рекомендации по уходу за комнатными растениями и созданию мини-огорода на подоконнике.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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