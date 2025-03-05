В Башкирии депутат предложил запретить гражданам писать много жалоб

Депутат Госсобрания – Курултая Башкирии, председатель Союза писателей республики Айгиз Баймухаметов назвал «юридическим терроризмом» многочисленные обращения в ведомства от одних и тех же людей и предложил ограничить граждан в праве писать жалобы в госорганы. Об этом сообщает РБК.

На заседании комитета Госсобрания по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий первый замминистра образования и науки республики Светлана Антипина рассказала о работе по рассмотрению обращений граждан. Она сообщила о случае, когда в министерство поступило около 500 писем от одного жалобщика.

По мнению Баймухаметова, подобное поведение является юридическим терроризмом. «К сожалению, мы ничего с этим сделать не можем. У нас много депутатов, разных комитетов. Возможно, мы какое-то предложение внесем. Возможно, у нас будет закон, ограничивающий человека [в праве] обращаться по одному и тому же вопросу в одно и то же ведомство несколько раз», – сказал парламентарий.

В свою очередь Антипина отметила, что существует норма, которая позволяет игнорировать одинаковые обращения от одних и тех же граждан, но ее легко обойти. «59-й закон предусматривает, что, если заявитель обращается по одному и тому же вопросу, мы имеем право прекратить переписку. Но заявитель, зная эту норму, в каждом обращении что-то добавляет, и мы вынуждены отвечать», – рассказала замминистра. Она добавила, что страшно не то, что из-за большого числа запросов парализуется система, а то, что «конструктива не получается».

Уфа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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