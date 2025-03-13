Для штурмовиков разработают специальное питание, которое будет доставляться дронами

Индивидуальные рационы питания (ИРП), предназначенные для доставки штурмовым группам с помощью дронов, появятся в российских войсках. Такое поручение дал заместитель министра обороны РФ Андрей Булыга на рабочем совещании по продовольственному обеспечению войск, сообщает ТАСС.

Особое внимание на совещании было уделено созданию нового рациона питания, доставляемого с помощью FPV-дронов военнослужащим на линии боевого соприкосновения. Так, представитель одной из группировок сообщил, что в подразделении востребованы специальные готовые продуктовые комплексы, которые бы содержали весь необходимый суточный рацион и включали в том числе сублимированные продукты и сухие витаминизированные напитки.

«Этот штурмовой комплект должен быть не больше 1,5 кг и содержать всю суточную норму калорий», – указал Булыга. Замминистра подчеркнул, что вопрос обеспечения войск такими ИРП должен быть решен в короткие сроки.

На совещании обсуждалась модернизация материально-технического обеспечения под реалии спецоперации, в том числе обеспечение бойцов разнообразным рационом, а войск – мобильными техническими средствами, способными приготовить сублимированные продукты. Особое внимание Булыга уделил разнообразию питания бойцов, указав в том числе на важность предоставления бойцам различного вида хлеба.

Замминистра обратил внимание на то, что сегодня в войсках требуются малогабаритные образцы материально-технического обеспечения для небольших команд.

В совещании приняли участие представители группировок ВС РФ и предприятий промышленности. По итогам встречи замглавы оборонного ведомства дал поручения по ускорению тестирования предложенных новых и модернизированных технических средств для улучшения обеспечения бойцов, уточняет ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube