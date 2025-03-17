ОК покажут виртуальные экскурсии по Северному Кавказу

Социальная сеть «Одноклассники» и Институт развития Северного Кавказа «Кавказ.РФ» запустили проект «Путешествуем по Северному Кавказу». ОК покажет виртуальные путешествия по семи колоритным регионам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестану, Северной Осетии, Чечне и Ставрополью.

Серии материалов будут выходить каждую неделю, с 17 марта до 2 мая, в группе «Посети Кавказ». Проект включает в себя статьи, маршруты и видеоролики. Они будут интересны и тем, кто в скором времени планирует отправиться на Кавказ, так и просто любителям путешествий. Например, в материалах расскажут, чем заняться летом на Домбае, что привезти из Дагестана и что попробовать во Владикавказе.

В рамках проекта ОК выпустили эксклюзивную серию тематических открыток, которые можно найти на знаковых точках курортов Северного Кавказа («Эльбрус», «Мамисон», «Ведучи») с QR-кодами, ведущими на группу проекта. Таким образом туристы по желанию могут отправить открытки своим близким и поделиться впечатлениями от путешествия. Также пользователи соцсети смогут украсить свой аватар тематической рамкой, обменяться с друзьями специальными стикерами и пройти тест, чтобы узнать, какой северокавказский курорт им больше подходит, и чем он знаменит.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube