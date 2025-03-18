Госдума планирует изменить правила трудоустройства детей в каникулы

Работодатели получат право привлекать в выходные во время летних каникул детей с 14 до 18 лет, которые выполняют работу по направлению службы занятости. Об этом говорится в поправках ко второму чтению, которые планирует поддержать профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (документ есть в распоряжении ТАСС).

Речь идет о поправке ко второму чтению законопроекта, разрешающего привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и нерабочие дни в период каникул в составе студенческих отрядов.

«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой», – говорится в документе, который цитирует ТАСС.

При этом обязательным условием является письменное согласие работника, если он достиг возраста 15 лет, письменное согласие ребенка и одного из родителей, если ему только 14 лет. Если речь идет о детях-сиротах, то обязательное условие – письменное согласие работника, а также органа опеки и попечительства.

В случае принятия законопроект вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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