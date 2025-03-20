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Четверг, 20 марта 2025, 12:34 мск

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Россия поднялась в рейтинге самых счастливых стран мира

Живущие в России люди стали немного счастливее. Об этом свидетельствует рейтинг, представленный во «Всемирном докладе о счастье», подготовленном Исследовательским центром благополучия при Оксфордском университете.

В прошлом году Россия занимала 72-ю строчку рейтинга. В этом году аналитики поставили РФ на 66-е место, между Перу и Кипром. Китай занимает 68-е место.

Авторы доклада проанализировали шесть ключевых факторов для определения уровня счастья населения: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода (слова, выбора и т.д.), щедрость и уровень коррупции.

Восьмой год подряд список самых счастливых стран возглавляет Финляндия. Также в тройку лидеров вошли Дания и Исландия. На четвертом месте – Швеция. Затем идут Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика.

Самыми несчастными странами названы Афганистан, Ливан, Сьерра-Леоне и Малави.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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