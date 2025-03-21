«Одноклассники» раскрыли секрет удержания пользователей

«Одноклассники» внедрили новую систему возврата и удержания пользователей соцсети на базе нейросетей. Внутренние алгоритмы анализируют поведение пользователей и помогают персонализировать контент с учетом их интересов.

«Система разделяет push-уведомления на два типа – обязательные и рекомендательные. Первые – связаны с уведомлением пользователя о важных обновлениях, которые отправляются ему в момент события. Это, например, новые заявки в друзья, сообщения или подарки. Второй тип уведомлений – это ретеншн-пуши. Они касаются предложений изучить свежий контент, появляющийся на площадке ОК с учетом интересов пользователя. Модель учитывает десятки параметров при взаимодействии с контентом и при отправке уведомления учитывает, что пользователь, например, начал чаще смотреть Клипы или читать посты блогеров определенной тематики», – рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

За счет персонализации контента новая технология повышает вовлеченность пользователя и увеличивает время, которое пользователь проводит в приложении. Обновленная ретеншн-система появилась в «Одноклассниках» в третьем квартале 2024 года и повлияла на рост MAU (месячная активная аудитория пользователей) социальной сети впервые за пять лет. По итогам 2024 года этот показатель увеличился до 36,2 миллионов. За год аудитория соцсети выросла на 1,2 миллиона пользователей.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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