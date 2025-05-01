В Херсонской области объявили трехдневный траур по погибшим от удара ВСУ по рынку

В Алешкинском муниципальном округе Херсонской области объявлен трехдневный траур по погибшим при ударе ВСУ по рынку. Он продлится с 1 по 3 мая включительно. Об этом сообщила администрация Алешкинского округа. В окружной администрации выразили соболезнования родным и близким погибших.

«В момент обстрела на рынке находились мирные жители. В праздничный выходной граждане России не создавали поводов стать целью для обстрела, люди обыденно пришли приобрести продукты на рынке. Враг атаковал дважды, второй раз – по тем, кого эвакуировали», – отметили в администрации.

На время траура будут приспущены флаги на государственных учреждениях и отменены развлекательные и спортивные мероприятия как в государственных, так и в частных организациях.

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что украинские боевики с помощью дронов атаковали утром 1 мая рынок в городе Алешки – погибли не менее семи человек, более 20 человек были ранены. По уточненным данным властей, при ударе противника пострадали 12 человек, один из них скончался по пути в больницу. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, вражеские дроны продолжают кружить в небе над Алешками, мешая экстренным службам эвакуировать пострадавших с территории рынка. Из-за угрозы новых атак эвакуация проводится под прикрытием систем РЭБ. Тяжелораненых доставляют в Скадовскую ЦРБ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по рынку в Алешках.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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