«Борюсь с этим»: Путин признался в постоянном желании кому-нибудь «врезать»

Президент России Владимир Путин признался, что, несмотря на внешнее хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание «врезать» кому-нибудь.
«Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь», – ответил Путин на вопрос тележурналиста Павла Зарубина о том, возникает ли у него иногда желание «кому-то врезать» при всем его хладнокровии и сдержанности.
Кадры, опубликованные в телеграм-канале журналиста, вошли в новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который покажут 4 мая на телеканале «Россия 1».
В другом фрагменте фильма Владимир Путин заявил, что ни разу не пожалел, что стал президентом РФ.
Москва, Наталья Петрова
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