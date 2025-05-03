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Суббота, 3 мая 2025, 17:29 мск

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«Борюсь с этим»: Путин признался в постоянном желании кому-нибудь «врезать»

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин признался, что, несмотря на внешнее хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание «врезать» кому-нибудь.

«Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь», – ответил Путин на вопрос тележурналиста Павла Зарубина о том, возникает ли у него иногда желание «кому-то врезать» при всем его хладнокровии и сдержанности.

Кадры, опубликованные в телеграм-канале журналиста, вошли в новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который покажут 4 мая на телеканале «Россия 1».

В другом фрагменте фильма Владимир Путин заявил, что ни разу не пожалел, что стал президентом РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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