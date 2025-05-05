В Госдуме призвали проверить законность выдачи жилья мигрантам за госсчет

В Госдуме призвали проверить законность выдачи мигрантам жилищных субсидий и сертификатов на получение жилья за счет государства. Соответствующее обращение направил генпрокурору Игорю Краснову глава фракции «Справедливой России – За правду» в нижней палате, лидер партии Сергей Миронов.

По словам парламентария, в российских регионах участились случаи, когда «новые граждане Российской Федерации» получают жилье за счет государственного бюджета и в обход россиян, десятилетиями стоящих в очередях на улучшение жилищных условий. «Такая практика распространилась по всей стране», – подчеркнул Миронов, передает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что механизм выделения жилищных сертификатов не отработан, а списки получателей закрыты от общественности. По оценке депутата, данная сфера все больше криминализируется – «развивается коррупционная составляющая».

Миронов направил письмо на имя генпрокурора и попросил провести проверку законности выдачи жилья мигрантам за государственный счет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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