У половины россиян совсем нет свободного времени

Согласно опросу ВЦИОМа, 7 из 10 граждан России довольны тем, как проводят свое свободное время. В организации отметили, что это является максимальным показателем за все время проведения опросов. 4 из 10 россиян заявили, что имеют достаточно свободного времени, что также стало рекордом. При этом чаще всего у граждан мало или совсем нет свободного времени – об этом сказали 6 из 10 респондентов.

Как показал опрос, у 53% респондентов есть свободное время, и они им удовлетворены. У 16% находится время, но не удовлетворены им. У 15% нет времени, но они на это не жалуются. У 12% нет времени и их не устраивает такое положение дел. Главной причиной отсутствия досуга опрошенные называли нехватку времени и усталость, а нехватка денег ушла на второй план, отмечают социологи.

По данным исследования, россияне с хорошим уровнем дохода чаще имеют свободное время (43% по сравнению с 38% с плохим доходом) и чаще удовлетворены тем, как они распоряжаются им (81% против 44%). Респонденты с плохим материальным положением объясняют отсутствие досуга нехваткой денег (59%), а более обеспеченные граждане назвали причиной усталость.

Опрос проводился по телефону 11 апреля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

При этом ВЦИОМ обращает внимание, что граждане стали вести более насыщенную жизнь: 7 из 10 выбирались куда-либо за последний месяц. Чаще всего досуг подразумевает визиты к родственникам, друзьям и прием гостей, отмечает «Коммерсант».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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