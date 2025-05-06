Почти половина россиян считают чрезмерной нагрузку школьников

Почти половина россиян считают, что нагрузка в школе на учеников слишком высокая. При этом все меньше респондентов видят прямую связь между успеваемостью и успехами в будущей карьере. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Среди россиян по-прежнему доминирует мнение, что дети в школах перегружены – так считает чуть меньше половины (45%) опрошенных. Около трети (35%) называют нагрузку оптимальной, а каждый пятый утверждает, что она недостаточна.

«Школьная нагрузка в образовательных учреждениях страны распределена неравномерно. Больше свободного времени, по-видимому, остается у ребят из городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, в то время как школьникам из других населенных пунктов (включая Москву и Санкт-Петербург) приходится «не так сладко»: их учебная нагрузка, судя по ответам, далека от оптимальной», – отмечают социологи.

Тем временем, снижается число тех, кто считает, что уровень подготовки выпускников школ к будущей профессиональной деятельности высокий: россияне преимущественно оценивают его как средний и низкий.

Кроме того, жители России все меньше видят связь с прилежной учебой в школе и будущими карьерными достижениями. Примечательно, что хорошие оценки как путь к успеху в трудовой деятельности чаще называют представители старшего поколения, которые хорошо помнят существовавшую в СССР систему подготовки кадров на базе учебно-производственных комбинатов (УПК), позволившую тысячам старшеклассников получить базовые навыки и квалификацию по востребованным специальностям. Тогда как для молодежи связь между общим образованием и карьерными перспективами значительно ослабла.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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