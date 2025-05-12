В РФ ужесточат наказание для тех, кто не уступил дорогу скорой помощи

В Госдуме разработан законопроект об ужесточении ответственности за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи. Документ, помимо штрафов, предполагает лишение водительских прав на срок до двух лет. Проект закона, подготовленный депутатами Госдумы от ЛДПР, сегодня внесен на рассмотрение парламента, сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В настоящее время за такое нарушение предусматривается административная ответственность в виде штрафа от 4,5 тысяч до 7 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от трех месяцев до одного года. Предлагаемые нововведения вводят более суровое наказание: штрафы повышаются более чем в четыре раза – до уровня от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а права будут изымать на срок от трех месяцев до двух лет.

Как отметил Нилов, в последнее время участились «ситуации, когда водители просто издеваются и откровенно глумятся, препятствуя движению машин «скорой». Это говорит о недостаточности санкций, предусмотренных за такое правонарушение. В то же время «подобное поведение – это прямой риск здоровью и жизни пациентов, до которых врачи или не доезжают вовремя, или не успевают доставить, к примеру, в реанимацию или на операционный стол», – указал парламентарий.

По мнению депутата, чтобы ответственность за эти нарушения была более серьезной и чувствительной, нужно наряду с обязательной мерой в виде штрафа добавить и дополнительную – лишение права управления транспортным средством.

«Причем не в качестве альтернативы: здесь должен быть безальтернативный подход. И в случае, если факт издевательства зафиксирован и тем более это привело к тяжелым последствиям для граждан, к которым направляется машина скорой помощи, то наказание будет самым суровым», – подчеркнул Нилов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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