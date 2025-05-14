Курьерам-мусульманам разрешили доставлять нехаляльные продукты

Курьерам-мусульманам не запрещено доставлять клиентам недозволенные в исламе продукты. Об этом сообщили в совете улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР).

«Если говорить о доставках, такси, строительстве, сфере услуг и сервиса в целом – здесь запрета нет, потому что таксист и курьер может даже не знать, что в пакетах у клиента, которого он везет, или в заказе у клиента», – заявили в ДСМР.

Совет отметил, что «не нужно доводить ситуации до крайних точек абсурдности». «Это никак не может быть поддержано нами», – добавили там.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Москве курьеры-мусульмане отказываются от доставки продуктов из свинины или алкогольной продукции, так как это может расцениваться как греховный поступок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube