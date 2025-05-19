Выпускники все чаще выбирают для сдачи на ЕГЭ информатику, а обществознание теряет свои позиции

Глава Рособрнадзора назвал самые популярные предметы на ЕГЭ. Как выяснилось, информатику год от года выбирает все больше выпускников, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Мы видим четкую связь между тем, какие предметы по выбору заявляют ребята, и трендами на рынке труда. И информатика здесь очень показательна, – пояснил Музаев. – Она за последние годы динамично идет вверх, потому что на айтишников по-прежнему большой спрос, причем в разных сферах. А ведь лет 10 назад этот предмет был в аутсайдерах».

По словам Музаева, все постепенно двигается к тому, что обществознание, которое пока еще в лидерах среди предметов по выбору, начнет терять свои позиции.

Глава Рособрнадзора напомнил, что выбор предметов на ЕГЭ сильно зависит от того, какие экзамены принимают на то или иное направление в вузе.

«Есть приказ министерства образования и науки для высших учебных заведений, где по каждой специальности прописан набор предметов, баллы ЕГЭ по которым должны представить абитуриенты, – уточнил Музаев. – И раньше выпускники так часто выбирали обществознание, потому что этот предмет требовали на большинстве не технических направлений подготовки в вузах, например, на педагогических. Сейчас правила обновлены, и, скорее всего, процент выбирающих обществознание уменьшится».

В этом году есть рост на 2−3 процента по всем предметам естественно-научного цикла. Биологию выбрали почти 20 процентов выпускников, информатику более 21 процента, химию – более 14 процентов. Чуть вверх идут физика и профильная математика.

«Запрос работодателей на инженерные кадры увеличивается, растут зарплаты в этой отрасли. Думаю, что в ближайшие годы процент выбора естественно-научных предметов будет расти», – заключил Музаев (цитата по «Российской газете»).

Ранее «Новый День» писал о том, как выпускникам и родителям справиться со стрессом, неизбежно сопровождающим сдачу экзаменов.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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