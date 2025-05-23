Мошенники придумали схему с «проверкой» банковских карт. В этом случае жертва не только теряет сбережения, но и может стать соучастником преступления.

Злоумышленники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают собеседника передать им банковскую карту. За пластиком приезжает курьер, при этом клиенту говорят, что это необходимо для проверки подлинности карты и установки защиты.

Пострадавшие в результате этой схемы не только теряют свои деньги, но и становятся посредниками (дропами) в обналичивании средств других жертв мошенников, передает РИА «Новости».

Эксперты советуют при компрометации банковской карты немедленно заблокировать ее через контакт-центр банка или через онлайн-банк.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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