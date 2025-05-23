На ЕГЭ будут работать более 11 тысяч глушилок

Около 11,5 тысяч будут использоваться во время ЕГЭ, чтобы выпускники школ не могли воспользоваться телефонами или микронаушниками для списывания ответов. Об этом ТАСС сообщил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, отметив, что регионы сами решают, использовать ли глушилки.

«У нас всего зарегистрировано где-то 11,5 тысячи глушилок. Это не обязательно, регион сам принимает решение, использовать эти устройства или нет, и как их использовать. Есть регионы, которые используют их в каждой аудитории, у кого пунктов немного. Это все-таки серьезное материальное вложение», – сказал он.

Есть регионы, которые устанавливают глушилки в санузлы. «Там, где затруднен доступ. Потому что, как правило, возникают претензии, что кто-то из организаторов туда заходит, это всегда доставляет дискомфорт. Чтобы этого не было, можно поставить просто глушилку и быть уверенными, что там все нормально, никаких нарушений не происходит», – отметил Круглинский.

По его словам, микронаушник сам по себе не сработает, для него нужен передатчик. Им, как правило, служит телефон. «Если нормально настроена рамка металлодетектора, то этот телефон можно выявить еще на входе в то место, где, собственно говоря, проходит экзамен. Кроме того, безусловно, мы мониторим рынок и видим, что уже есть даже отечественные разработки, которые могут фиксировать сигнал и перехватывать сигнал от этого наушника. Но здесь еще требуется проработка с регуляторами, с Минцифры, с Роскомнадзором, насколько законно применение этих устройств, их надо еще сертифицировать. Такие разработки ведутся, но на сегодняшний день до финала пока не дошли», – пояснил он (цитата по ТАСС).

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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