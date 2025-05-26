Глава Минпросвещения пообещал снижение нагрузки на учителей без сокращения зарплаты

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что проблемы по зарплатам и нагрузке на учителей остаются, Минпросвещения и Минтруд работают над этим.

«Мы ведем совместно с Министерством труда соответствующую работу и по повышению заработной платы учителей, по формированию новой системы оплаты труда, уменьшении дифференциации, а также работу по снижению нагрузки на учителей, не уменьшая заработную плату», – сказал глава Минпросвещения на брифинге, чьи слова приводит «Интерфакс».

Министр напомнил, что приказом министерства от 11 февраля 2025 года была упорядочена нагрузка на школьников, что, соответственно, отразилось на рабочем времени учителя.

Также, по его словам, Минпросвещения совместно с Рособрнадзором работали над снижением бюрократической нагрузки для того, чтобы учителя больше времени проводили с учениками, «не занимаясь ненужной отчетностью».

Кроме того, отметил Кравцов, в этом году были утверждены требования, минимизирующие бюрократическую нагрузку на воспитателей детских садов и преподавателей колледжей.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в апреле 2024 года поручил уменьшить административную нагрузку на учителей к началу нового учебного года, напомнив, что на эту проблему указывал президент РФ в послании Федеральному собранию. Премьер-министр подчеркнул, что снижение бюрократической нагрузки необходимо реализовать на всех уровнях – от детских садов до вузов. По его словам, учителям приходится заполнять большое количество отчетных документов, из-за этого у них остается мало времени для работы с детьми.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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