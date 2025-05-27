В МВД предупредили о новой схеме мошенников в Telegram

Мошенники начали рассылать в Telegram голосовые сообщения, представляясь работниками крупных маркетплейсов, с предложениями заработать на лайках. С таким предупреждением выступило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Если откликнуться на такое предложение, то мошенники, чтобы войти в доверие, попросят выполнить простые задания и даже выплатят за них символическое вознаграждение. Дальше от жертвы будут требовать «выкупить товар», приобрести «премиум аккаунты» или вложиться под любым другим предлогом, чтобы «повысить доход».

«В отдельных ситуациях соискателя убедят скачать приложение «для работы», под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что жертвами подобных мошеннических схем в сфере трудоустройства чаще становится молодежь, находящаяся в поисках работы, которую можно совмещать с учебой.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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